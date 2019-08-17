В Киеве врачи Института рака вымогали взятки за выдачу бесплатных лекарств для онкобольных

В Киеве правоохранители разоблачили врачей Института рака, вымогающих взятки за выдачу бесплатных лекарств для онкобольных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативники провели санкционированные обыски у работников Национального института рака и задокументировали факты вымогательства и получения врачами взяток от онкобольных пациентов, а также от учреждений за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд института рака.

Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч ($120) до 70 тысяч грн ($2,76 тыс.). Суммы «откатов» за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок, говорят полицейские.

Во время проведения обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов изъяли 20 тысяч гривен ($789,84).

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщают.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Савченко заявил, что в 2019 году Николаевщина сделает прорыв в борьбе с онкозаболеваниями. А В Национальном институте рака на должность уполномоченного по борьбе с коррупцией в ведомстве и заместителем директора по административно-хозяйственной работе трудоустроился бывший прокурор из Винницы Анатолий Головко.