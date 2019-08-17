Задержана банда «черных» регистраторов, нанесших стране убытков на ₴1,5 миллиардов

В субботу, 17 августа, в Киеве задержали членов группы так называемых «черных» регистраторов, которые нанесли государству убытков на сумму 1,5 миллиардов гривен.

Об этом сообщил генпрокурор Юрии Луценко на своей странице в Facebook.

«После длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем вызвано убытки в 1,5 млрд грн», - отметил генпрокурор.

Луценко назвал систему «черных» регистраторов одним из пяти крупнейших источников коррупции в Украине. По результатам спецоперации было задержано 7 человек (3 организаторов и 4 исполнителей) - среди них двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

В рамках дела было проведено 30 обысков в Киеве, области и Херсоне, в частности, в судах и по месту жительства нескольких судей. К поискам были привлечены около 90 правоохранителей. У фигурантов изъяли поддельные документы, штампы, печати предприятий, денежные средства и другие вещественные доказательства. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Согласно материалам следствия, участники преступной группы использовали поддельные документы и электронные ключи для доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Свои сделки они проводили в течение 2017-2019 гг.

В частности, при содействии судей в Донецкой и Херсонской областях участники группы получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых регистрировали недвижимость. Как результат - право собственности на десятки объектов недвижимости переходило к фиктивным владельцам.

Напомним, СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников Государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области, которые отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. А ранее на Харьковщине за захват предприятия задержали полсотни рейдеров.