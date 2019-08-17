Оперативники полиции задержали начальника прокуратуры Волынской области, который вымогал у владелицы заправки талоны на горючее

В Киеве следователи теруправления Государственного бюро расследований и оперативники полиции задержали начальника отдела местной прокуратуры Волынской области во время получения им неправомерной выгоды в виде талонов на 100 литров горючего.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, начальник отдела местной прокуратуры неоднократно обращался к владельцу АЗС с предложением не вмешиваться в его предпринимательскую деятельность в обмен на талоны на горючее. В свою очередь предприниматель отказался предоставлять правоохранителям талоны, после чего прокуратура инициировала уголовное производство по его деятельности, были проведены обыски на АЗС, изъято оборудование и 1200 литров дизельного топлива.

Позже упомянутое уголовное производство было закрыто, однако, начальник отдела прокуратуры вновь обратился к предпринимательнице с просьбой предоставить талоны взамен на невмешательство в работу АЗС.

Прокурора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения талонов на 100 литров горючего. Ему готовится сообщение о подозрении. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры, оперативное сопровождение - Управление защиты экономики в Волынской области.

Квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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