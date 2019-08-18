В Пакистане в результате теракта убит брат лидера афганского Талибана

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 132 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(79)   

В Пакистане 17 августа прогремел взрыв в исламской семинарии, в результате чего погиб младший брат лидера афганского Талибана Хайбатуллы Ахундзады. 

Об этом сообщает Reuters,

Известно как минимум о четырех жертвах теракта и 24 пострадавших в результате теракта, совершенного во время вечерней пятничной молитвы в Белуджистане. 

Взрыв спровоцировало импровизированное взрывное устройство с часовым механизмом, которое предварительно было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. 

Высокопоставленные представители талибов заявили, что убийство брата их лидера не помешает предстоящим переговорам с США по поводу вывода американских войск из Пакистана. Известно также, что сам Ахундзада не был в мечети во время взрыва. 

Примечательно, что предшественник Хайбатуллы мулла Ахтар Мансур был убит похожим образом в 2016 году. Это произошло во время атаки беспилотника.

Напомним, ранее в результате двойного теракта в Афганистане погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность