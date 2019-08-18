В Николаеве угрозыск и спецназ задержали скандального блогера, который издевался на участником АТО

В Николаеве 17 августа оперативники местного уголовного розыска и спецназ полиции Хмельницкой области задержали скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников.

Напомним, что ранее Артур Сороченко в Хмельницком на камеру издевался над участником АТО, оскорблял и бил его. После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.

По предварительной информации, Сороченко задержали на съемной квартире, для этого привлекли бойцов спецназа. Выследили блогера николаевские оперативники, которые вели за ним наблюдение.

«Факты» пишут, что в полиции Хмельницкой области заявили, что Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Сороченко задержали за это преступление, видео 18+

Отметим, что ранее полиция Хмельницкой области объявила Сороченко о подозрении в хулиганстве (часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). По этой статье Уголовного кодекса, по части 1, Сороченко грозит штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет. Если его задержат, что изберут «легкую» меру пресечения – личное обязательство или домашний арест. Под стражу его не смогут поместить, потому что хулиганство не считается тяжким преступлением.