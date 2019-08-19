В психиатрической больнице Румынии пациент при попытке побега убил четверых человек и ранил еще девять

В Румынии пациент психиатрической больнице в городе Сепока убил четверых человек и еще девять ранил.

Об этом сообщает «Укринформ».

«По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке бежать», - говорится в сообщении.

Душевнобольного мужчину задержали и доставили в местное управление полиции, где выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

По распоряжению министра здравоохранения Румынии Сорина Пинтя, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.

Напомним. ранее в Праге пациент устроил стрельбу в больнице.