Француз застрелил официанта, который якобы медленно принес ему сендвич

В коммуне Нуази-ле-Гран, в 15 километрах к востоку от Парижа, посетитель пиццерии выстрелил в 28-летнего официанта, потому что тот не принес ему заказанный сэндвич достаточно быстро.

Об этом сообщает «Сноб».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа. По словам коллег погибшего официанта, посетитель вышел из себя из-за долгого приготовления заказа и выстрелил в сотрудника ресторана. Пуля ранила официанта в плечо, он скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся, его ищет полиция.

Убийство потрясло местных жителей. Одна из посетительниц рассказала прессе, что пиццерия открылась всего несколько месяцев назад, и у заведения не было проблем. Другие жители Нуази-ле-Гран отметили рост преступности на улицах.

Напомним, что ранее к дому николаевца пришли подростки в балаклавах и устроили конфликт со стрельбой.