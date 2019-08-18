В России подросток зарезал пятерых членов своей семьи и покончил с собой

Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

- В селе Патрикеево в частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей. Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой. Все члены одной семьи, - рассказал он.

По данным собеседника агентства, у всех погибших колото-рубленные раны.

Другой источник сообщил агентству, что оба убитых ребенка 2015 года рождения.

- Тела обнаружены днем в субботу, точное время и мотив убийства устанавливаются, - сказал собеседник агентства.

Напомним, в Новой Одессе 16-летний подросток зарезал своего дедушку, который сделал ему замечание.