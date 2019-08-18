Николаевская полиция опубликовала видео задержания ранее судимого блогера – он возмущался, что к нему применили силу

Полиция Николаевской области опубликовала видео задержания ранее судимого 32-летнего жителя Бердичева, который скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что речь идет о блогере Артуре Сороченко, который избил участника АТО и снял это на видео. После того, как эта история приобрела общественный резонанс, его объявили в розыск за хулиганство. 17 августа Сороченко задержали. Он ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

По уточненной информации, как показано на видео, Сороченко задержали на улице, а не в квартире. При этом блогер матерится и возмущается, что полиция применила к нему силу. Отметим, что полиция действовала корректно в данной ситуации.

«Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища «Малыш» и «Турик», пытается вести активную деятельность в социальных сетях… Имея санкционированное постановлением суда поручение Хмельницкого ГУНП на задержание злоумышленника с целью его привода в суд, николаевские оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область», - рассказали в полиции.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Сороченко задержали за это преступление, видео 18+