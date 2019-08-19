Николаевский рэпер пожаловался суду, что ему якобы нанесли травмы патрульные – ГБР проверит действия полиции

В Николаеве Илья Лапидус (рэпер Zippo) и его адвокат Николай Герасимец во время избрания меры пресечения в суде заявили, что при задержании патрульные нанесли рэперу телесные повреждения.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Согласно требованиям законодательства, если подозреваемый в суде заявляет о насилии против него, суд должен разобраться в этой ситуации – к примеру, назначить экспертизу.

Судья Надежда Румянцева поступила согласно этой норме закона. Она поручила полиции провести судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, какие травмы нанесли Лапидусу. А территориальному управлению Государственного бюро расследований поручили изучить «факты применения насилия» к Лапидусу, когда его задерживала полиция.

Напомним, что 14 августа Лапидус припарковал свой автомобиль «BMW» на пешеходном переходе и ему на нарушение указали сотрудники спецназа патрульной полиции ТОР. После словесной перепалки водитель нажал на газ и наехал на патрульного, который получил травму левой ноги. Затем полицейские вытащили водителя из машины, уложили на асфальт и задержали. Ранее рэпер утверждал, что патрульные во время конфликта сказали ему «завалить еб..о». Против Лапидуса начали уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).