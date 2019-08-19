Суд арестовал скандального блогера Сороченко с залогом в 40 тысяч – на выходе его облили мочой

В Хмельницком суд избрал блогеру Артуру Сороченко меру пресечения в виде ареста сроком до 1 октября. Он может выйти под залог в 40 тысяч 145 гривен.

Об этом сообщает сайт «Всим».

Напомним, что Сороченко избил участника АТО и снял это на видео. После того, как эта история приобрела общественный резонанс, его объявили в розыск за хулиганство. 17 августа Сороченко задержали в Николаеве, куда он подался в бега. Он ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.

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Под стенами районного суда собралось несколько десятков человек. Все они пришли сюда, чтобы увидеть блогера, который побил бойца АТО в Хмельницком. Заседание было закрытым. Активисты караулили под стенами до последнего, заглядывали в окна, чтобы не пропустить момент, когда Артура Сороченко выведут.

Решение судья объявила с участием журналистов и активистов. Сороченко взяли под стражу до 1 октября. Блогера вывели из зала под конвоем. Активисты «Феникса» поднялись по лестнице на второй этаж и когда Сороченко с правоохранителями проходил по коридору, сверху и с боку на него брызнули мочой. Ее из шприцов выпустили активисты «Феникса».

Один из присутствующих пытался наброситься на Сороченко. Ему в этом помешали правоохранители. Активисты и бойцы полка «Азов» образовали коридор на выезде из заднего двора суда. Они ждали, когда тронется автозак с Сороченко. Присутствующие были агрессивно настроены. Для того чтобы сохранить правопорядок, вызвали еще несколько десятков полицейских. Конвой с блогером отправился в СИЗО с сиреной.

Их сопровождали десятки правоохранителей спецподразделения ТОР и патрульные. Вслед Сороченко активисты кричали разнообразные лозунги и ругались.

На суде Артур Сороченко извинился перед всеми бойцами ООС и их матерями. Также он сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины.