В Запорожье на стратегическом военном заводе задержали «шпиона» спецслужб РФ, который в течении пяти лет «сливал» россиянам данные

На одном из украинских стратегических предприятий в Запорожье работал агент военной разведки РФ Алексей Лазоренко. Он задержан, у него обнаружена флешка со снимками ударных украинских истребителей. Носитель информации найден во время обыска в грязных носках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Имея доступ к военным тайнам шпион 5 лет сотрудничал со страной-агрессором. Он объяснил свои действия финансовыми мотивами.

Журналисты напоминают, что в октябре прошлого года в Винницкой области при загадочных обстоятельствах разбился самолет «Су-27», в результате чего погибли украинский и американский пилоты высшего класса. Трагедия случилась вскоре после прохождения самолетом модернизации на запорожском заводе «МИГемонт». Уже тогда контрразведка знала, что там действует российский агент. Однако задержан он был только нынешним летом на границе со страной-агрессором. Продавая оборонные секреты, мужчина ехал к куратору с новой информацией о деятельности своего завода. На подготовленных к продаже фотографиях были запечатлены самолеты в цехах, ремонтная документация и прочие тайны отечественного авиапрома. Все это ожидал офицер ГРУ РФ Сергей Казачков.

Известно, Лазоренко был рекомендован россиянину известным в Запорожье артимайдановцем Артемом Шарлаем. Свое предположение о том, что сотрудник завода может стать предателем Шарлай строил на том, что Лазоренко имеет пророссийские взгляды и нуждался в деньгах. За информацию ему платили стабильно и в долларах. Однако кроме «пряника» был и «кнут», его запугивали».

- Они намекали, что это может плохо для моей семьи закончиться. Единственное, о чем я прошу, чтобы моей семье ничего плохого не сделали, ибо я не смогу это себе простить, если такое будет, — сказал Лазоренко.

Ему был выдан ноутбук с шифровальной программой и два телефона-призрака, которые не отслеживаются в сети. При отправке информации такой телефон меняет уникальный идентификационный номер, а при изменении IMEI в сети сим-карту можно не увидеть. Каждый раз это как абсолютно новое устройство.

Авиазавод «МИГремонт» имеет стратегическое значение. Аналогов техники, установленной на «Су-27» у противника нет. Агент утверждает, что никаких диверсионных задач не получал. На заводе ЧП с самолетом также не связывают с предательством Лазоренко. Однако причины трагедии так пока так и остаются загадкой.

Напомним, ранее из Украины выслали российского дипломата-шпиона, собиравшего секретные данные.