В Николаеве патрульный спецназ вечером изъял у мужчины около 50 пакетиков с наркотиками

В воскресенье, 18 августа, в центре Николаева у мужчины изъяли около 50 полиэтиленовых свертков с предположительно наркотическим веществом.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области на странице в Facebook.

Так, во время патрулирования города Николаева полицейские роты ТОР получили вызов о том, что на перекрестке улицы Рюмина и проспекта Центрального неизвестный мужчина раскладывает или ищет закладки.

Прибыв по указанному адресу ТОР-овцы обнаружили гражданина по ориентировке. Подойдя к нему полицейские заметили, что неизвестный начал заметно нервничать, на поставленные вопросы ответить не мог. Во время поверхностного осмотра у мужчины было обнаружено полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения, вероятно наркотической.

Следственно - оперативная группа Заводского отдела полиции в присутствии двух понятых изъяли у гражданина около 50 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожее на наркотическое.

Далее делом займутся следователи.

Напомним, как в Николаеве вечером 8 апреля патрульные полицейские задержали мужчину с наркотиками, а на следующий день, 9 апреля, этот же человек попался на грабеже в школе.