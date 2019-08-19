Суд арестовал с залогом водителя «Audi», устроившего в Николаеве ДТП, в котором пострадали девушка и ее мать

В воскресенье, 18 августа, судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун избрала меру пресечения 36-летнему водителю «Audi», который пьяным на улице Пушкинской спровоцировал аварию, вследствие которой серьезные травмы получили молодая девушка и ее мама.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, что 16 августа этот водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. Сразу после ДТП водителя не задержали.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый в тот день, двигался с превышением скорости на собственном автомобиле марки «Audi A6» по улице Пушкинской в ​​Николаеве и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Santa Fe», который находился в парковочном кармане.

От удара автомобиль «Hyundai Santa Fe» отбросило на 46-ленюю и 17-летнюю пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате удара последние получили тяжелые травмы.

Прокурор ходатайство поддержала, в качестве рисков отметила возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, осуществлять незаконное влияние на свидетелей и потерпевших, совершить другое уголовное преступление.

Подозреваемый свою вину признавал, против сути подозрения не возражал, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, поскольку должен материально помогать пострадавшим.

Защитник отметила, что указанные ходатайства риски являются завышенными, предоставила расписку, согласно которой со стороны подозреваемого уже предоставлялась материальная помощь семье пострадавших.

Исследовав материалы ходатайство, следственный судья Галина Подзигун избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в крови у водителя обнаружили 1,54 промилле алкоголя, во время ДТП он находился в состоянии средней степени опьянения.