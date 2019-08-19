После визита Зеленского ГБР завело дело на харьковских лесников из-за незаконной вырубке леса на ₴23,8 миллиона

Некоторые харьковские лесники, по предварительной информации, организовано осуществляли массовую вырубку леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз».

Об этом сообщила замглавы ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Следователи Центрального аппарата ГБР установили, что с сентября 2018 по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму 23,8 миллиона гривен. В такую сумму установила ущерб судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро.

Вырубали, преимущественно, наиболее ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие. Замглавы считает, что своими действиями они нанесли тяжелые убытки лесному хозяйству и государственному бюджету.

Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 364 УК Украины. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенным должностными лицами из корыстных побуждений или в интересах других лиц, что привело к тяжелым последствиям.

Сейчас проводится ряд следственных действий в этом уголовном производстве, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 17 июля провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе. А во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться – тот пообещал написать заявление.