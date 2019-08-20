«Ещё больше подружились»: В США родили девять медсестёр, которые забеременели почти в одно и то же время

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В Портленде, штат Мэн, родили девять медсестер медицинского центра Мейн, которые забеременели примерно в одно и то же время.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на CNN.

Ранее сообщалось, что в США почти в одно время забеременели девять медсестер из родильного отделения.

Все женщины дружили еще до того, как забеременели, поэтому решили и в дальнейшем быть вместе. Медсестры рассказали, что сейчас они еще больше подружились и продолжают заботиться друг о друге.

«Мы проверяем друг друга ежедневно, даже если это три часа ночи», — рассказала одна из медсестёр Лонни Соуси.

После рождения детей женщины решили сделать еще один групповой снимок. Также отдельно сфотографировали девятерых младенцев.

Напомним, что в августе 2018 года в больнице в городе Меса штата Аризона забеременели 16 медсестер из отделения интенсивной терапии. Роды у всех женщин прошли с октября по январь.

Мила Волкова

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