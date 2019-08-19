Силовые ведомства задержали иностранца в Житомирской области, который похитил и эксплуатировал украинку

18 августа в городе Коростене, Житомирской области, полицейские вместе с УСБУ региона задержали 45-летнего иностранца за похищение и эксплуатацию украинской девушки.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

Это был не первый эпизод подобных действий иностранца. Около месяца назад, в июле, он, взяв в заложники мать, заставил 25-летнюю девушку пересечь границу Украины и определенное время удерживал по месту жительства, постоянно эксплуатируя.

В начале августа пленнице удалось вернуться домой, и она сразу обратилась в полицию. Ведомства начали уголовное производство и проводили мероприятия по установлению места нахождения мужчины. Вчера он был задержан во время «общения» с девушкой.

Отмечается, что во время задержания мужчина приставил к спине девушки пистолет.

«Задержание провели бойцы спецподразделения ГУНП Житомирщины, которые вмешались в ситуацию очень вовремя: мужчина как раз приставил к спине девушки пистолет, заставляя ее следовать за ним.» - говорится в сообщении.

По украинскому законодательству за такие действия иностранцу грозит до 15 лет заключения. Также полицейские имеют сведения о сообщника задержанного, в настоящее время устанавливается его местонахождение.

Дополнительно отмечается, что во время задержания мужчина пытался избавиться пистолета, бросив его в мусорный бак.

Напомним, возле Николаева 15 августа спецназ полиции «Святой Николай» задержал автомобиль, в котором были четверо мужчин, подозреваемых в попытке похитить фермера в Баштанском районе. А ранее в поселке Воскресенское в дом экс-сотрудника МВД ворвались неизвестные, которые связали его отца и украли деньги.