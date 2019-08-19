Группа неизвестных устроила вооруженное нападение на работников николаевского предприятия «Колос» – никого из участников так и не задержали

Фото - иллюстрация Руководство фермерского хозяйства «Колос» обвинило начальника службы безопасности ООО «Амако Украина» Александра Соколана и должностных лиц предприятия в разбойном нападении на охранников фермерства и уничтожении имущества предприятия.

Об этом свидетельствует обращение на имя начальника ГУНП в Николаевской области Александра Анохина, прокурора области Тараса Дунаса и начальника Витовского отделения полиции, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

В документе говорится о том, что днем в субботу, 17 августа, на территорию «Колоса» приехала группа неизвестных лиц на четырех автомобилях, в том числе и начальник СБ «Амако Украина» Соколан, и на посту охраны напали на охранника и забрали у него мобильный телефон. После этого они демонтировали и забрали дизельный генератор, а также пульт управления оросительной техники. Далее, как изложено в обращении, они посадили охранника в автомобиль и поехали другой пост охраны, где напали уже на другого работника, связали его и тоже забрали мобильный телефон.

Таким образом они напали еще на третий пост – всех охранников неизвестные освободили через несколько часов возле, после чего один из работников хозяйства смог сообщить о произошедшем начальству «Колоса», которое и вызвало полицию на место инцидента.

Руководство предприятия считает такие действия со стороны ООО «Амако Украина» препятствием законной хозяйственной деятельности из-за долговых обязательств, которые возникли у «Колоса» в связи со сложным финансовым состоянием.

«…руководством ООО «Амако Украина» было принято решение о нанесение хозяйству значительного материального ущерба и блокировки его деятельности для создания преград в исполнении хозяйством своих обязательств перед другими контрагентами», – говорится в документе.

Также руководство «Колоса» сообщило, что за два дня до самого инцидента Соколан прибыл на территорию хозяйства, где осмотрел расположение оросительной техники, выяснил количество охранных постов и другую необходимую информацию с целью дальнейшего разбойного нападения. Помимо этого, начальник службы безопасности «Амако Украина» ранее неоднократно связывался с директором «Колоса» Грабарчуком и в телефонном разговоре высказывал угрозы.

В обращении сказано, что в результате действий со стороны должностных лиц «Амако Украина», а также группы неизвестных был нанесен значительный ущерб фермерскому хозяйству и фактически оставлена его деятельность, поскольку оросительные машины теперь требуют ремонта и установки новых пультов управления.

Помимо этого, глава «Колоса» Грабарчук подал заявление в Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции о нападении на работников хозяйства и незаконного лишения их свободы, но по состоянию на 18 августа никто из нападавших задержан не был, поскольку они якобы имели разрешение на ношение и использование травматического оружие, которое и было тогда использовано.

Напомним, как в 2016 году возле села Христофоровка Баштанского района неизвестные вооруженные люди вышли убирать пшеницу на фермерское хозяйство «Поле». По словам фермера Виктора Федорова, ночью на его поле заехали два комбайна, две фуры, восемь «легковушек» и около 40 человек вооруженной охраны для того, чтобы собрать урожай пшеницы. Неизвестные утверждали, что являются представителями одесской охранной фирмы и действовали законно. При этом «охранники» вступили в конфликт с сотрудниками отдела полиции, однако через некоторое время приехали бойцы спецподразделения «Святой Николай» и пресекли правонарушение. Также сообщалось, что за конфликтом стоит одна из криминальных группировок Николаева.

25 июня спецназ доставил в Баштанский отдел полиции более 20 представителей одесской охранной фирмы, но в итоге задержали только жителя Одессы, директора этой охранной фирмы – Илью Кичука, уроженца села Яровое Тарутинского района Одесской области.

В результате из 20 участников конфликта в поле в Баштанском районе, которых задерживал спецназ, под суд отдали только одного.