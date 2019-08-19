На Киевщине военный-контрактник, находясь под действием наркотиков, застрелил мужчину из самодельного оружия

В воскресенье, 18 августа, в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий-контрактник открыл стрельбу, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"22-летний старший солдат совершил четыре выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина. Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы", - сообщил он.

Подозреваемый задержан. Медицинская экспертиза подтвердила, что на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения - под действием амфетамина.

Досудебное расследование осуществляется Броварским отделом полиции ГУ ЧП в Киевской области, процессуальное руководство - военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Напомним, как в Одессе военнослужащие открыли огонь на поражение и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона.