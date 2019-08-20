Николаевская таможня за июль направила в госбюджет 517 миллионов – часть средств пойдет на ремонт дорог

Вклад Николаевской таможни ГФС в государственный бюджет Украины в июле 2019 года составил 517 миллионов гривен. Уровень выполнения плановых показателей составляет почти 110%.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

Плановые показатели, доведенные таможне Министерством финансов Украины, перевыполнены на 46,7 миллиона гривен. По словам начальника Николаевской таможни Романа Криля, среднедневные поступления в июле составили 22,5 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, данный показатель увеличился на 53%. С целью обеспечения увеличения поступлений таможенных платежей в бюджет Николаевская таможня проводит работу по поиску дополнительных резервов. Так, за счет контроля по определению таможенной стоимости и классификации товаров, а также страны их происхождения, в июле в бюджет дополнительно поступило почти 16,6 миллионов гривен.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что наша приоритетная задача – не только наполнение государственной казны, но и приложение всех возможных усилий по поддержанию конструктивного диалога с бизнес-сообществом и обеспечение благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности на территории Николаевской области. Ведь положительные достижения Николаевской таможни являются результатом упорной и слаженной работы коллектива таможни и субъектов ВЭД региона. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить добросовестных предпринимателей, которые перечисляют таможенные платежи в государственный бюджет Украины, тем самым обеспечивая экономический рост нашего государства, - подытожил Роман Криль.

Отметим, что согласно таможенному эксперименту, половину от суммы перевыполнения плана, т.е. 23,35 миллиона гривен направят на ремонт дорог в Николаевской области.

Напомним, что ранее николаевские таможенники обнаружили контрабандных сигарет на ₴87 миллионов.