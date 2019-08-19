В кабинете замглавы Генпрокурора Стрижневской нашли прослушивающее устройство

В субботу, 17 августа, в кабинете заместителя Генерального прокурора Анжелы Стрижевской обнаружили прослушивающее устройство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Генпрокурора Луценко Лариса Сарган.

«В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Артему Ситнику (Руководителю НАБУ - ПН). По факту обнаружения несанкционированной «прослушки» в кабинете заместителя генпрокурора Службой безопасности Украины было зарегистрировано уголовное производство», - сообщила Сарган.

Напомним, что Анжела Стрижевская фигурирует в деле замминистра Грымчака, котрого задержали на вымогательстве 1,1 миллиона долларов. По информации НАБУ, Грымчак якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора Анжеле Стрижевской, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

Также отметим, что заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик написал рапорт, в котором указал, что Генпрокурор Юрий Луценко совместно со своими заместителями Евгением Ениным и Анжелой Стрижевской вмешиваются в расследование уголовных производств на десятки миллиардов гривен, а взамен подозреваемые должны помогать определенной политической силе.

Также ранее народный депутат Мустафа Найем заявлял, что заместители Генпрокурора - Анжелла Стрижевская и Евгений Енин ездят договариваться с бывшими министрами беглого Виктора Януковича.