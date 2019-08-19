СБУ разоблачила механизм поставки оборудования для угольных шахт террористической «ДНР»

В СБУ сообщили о подозрении трём лицам, которые причастны к поставке промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации «ДНР». После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» отправлялась организаторами противоправной схемы к так называемой «ДНР» для использования на «национализированных» предприятиях.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 миллионов гривен. Полученные средства направлялись как на финансирование «учреждений» «ДНР», в частности силового блока, так и на другие возможности для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

При проведении санкционированных следственных действий в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

Решается вопрос о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики». А в прошлом году сотрудники ведомства блокировали в Винницкой области возмещение налогов на сумму почти 30 млн грн предприятию, которое финансирует боевиков террористической организации ЛНР.