Полиция будет расследовать нападение на ферму на Николаевщине как самоуправство

Витовское отделение полиции открыло уголовное производство по факту нападения на фермерское хозяйство «Колос». Его будут расследовать по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель фирмы «Амако Украина» и еще 15 человек связали охрану «Колоса» и забрали часть оборудования к оросительным машинам. Это связывают с тем, что «Колос» должен деньги «Амако» за поставку оросительных машин. Представители «Колоса» требовали, чтобы уголовное производство по данному факту расследовали как грабеж, разбой, уничтожение чужого имущества и противодействие хозяйственной деятельности.

Полицейские выяснили, что силу против охраны «Колоса» применили 8 представителей компании, которая продала фермеру спецоборудование в кредит, однако тот его не погасил.