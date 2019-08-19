Полиция будет расследовать нападение на ферму на Николаевщине как самоуправство

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Витовское отделение полиции открыло уголовное производство по факту нападения на фермерское хозяйство «Колос». Его будут расследовать по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель фирмы «Амако Украина» и еще 15 человек связали охрану «Колоса» и забрали часть оборудования к оросительным машинам. Это связывают с тем, что «Колос» должен деньги «Амако» за поставку оросительных машин. Представители «Колоса» требовали, чтобы уголовное производство по данному факту расследовали как грабеж, разбой, уничтожение чужого имущества и противодействие хозяйственной деятельности.

Полицейские выяснили, что силу против охраны «Колоса» применили 8 представителей компании, которая продала фермеру спецоборудование в кредит, однако тот его не погасил.

«Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства по делу в рамках открытого уголовного производства по статье 356 УК Украины («Самоуправство»). Специальное оборудование находится на хранении у правоохранителей», - сообщили в полиции.

Вадим Богданов

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