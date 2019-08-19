В Южноукраинске два пьяных приятеля жестоко избили прохожего – мужчина впал в кому

В Южноукраинске полиция задержала двух жителей Доманевского района возрастом 18 и 22 года, которые подозреваются в жестоком избиении мужчины.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В субботу, 17 августа около 3:20 в полицию от врачей поступило сообщение, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии доставили 36-летнего мужчину с травмами головы и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина впал в кому.

Оперативники в течение суток установили личности злоумышленников, причастных к преступлению. Ими оказались приятели, которые приехали в Южноукраинск на заработки.

По словам задержанных, вечером они вместе отдыхали в развлекательных заведениях, употребляя алкоголь. Во время отдыха между ними и неизвестными произошла конфликтная ситуация, которая переросла в драку, после завершения которой все ее участники разошлись. Приятели захотели отомстить и, вооружившись деревянными палками, пошли по улицам города «в поисках приключений». Около 2:00 ночи, находясь на бульваре Школьном, они увидели случайного прохожего, набросились на него и стали избивать палками по голове и туловищу, а затем оставили пострадавшего без сознания на месте преступления.

Теперь начато уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что ранее в Николаеве двое 14-летних подростков избили 10-летнего мальчика и украли у него телефон.