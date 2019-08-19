В Казанке водитель «Лады» сбил женщину и девочку, ехавших на мопеде, и сбежал с места аварии

Фото - иллюстрация В Казанке 45-летний водитель сбил двух человек, ехавших на скутере.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 16 августа около 22:20 на улице Зои Космодемьянской. Водитель «ВАЗ-21099» столкнулся со скутером «Honda Dio», который двигался в попутном направлении. Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили ехавшие на скутере 47-летняя женщина-водитель и ее 13-летняя дочь, которых госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Полицейские установили личность водителя-беглеца, которым оказался 45-летний местный житель. Виновник аварии находился у себя дома, когда к нему пришли полицейские, и имел признаки алкогольного опьянения. Сейчас назначен ряд соответствующих экспертиз, мужчине пока не сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, что суд арестовал с залогом водителя «Audi», устроившего в Николаеве ДТП, в котором пострадали девушка и ее мать.