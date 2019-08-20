Британец разогнался на велосипеде до 280 километров в час

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Британский спортсмен Нил Кэмпбелл разогнался на велосипеде до 280 километров в час на аэродроме Элвингтон в северном Йоркшире и поставил новый скоростной рекорд среди мужчин

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Independent».

Сначала велосипедист ехал за автомобилем, а затем должен был самостоятельно показать максимальную скорость на 200 метрах. Машину для установки таких рекордов используют как «обтекатель»: у нее есть специальная пристройка, которая защищает спортсмена от встречного ветра и раздвигает перед гонщиком воздух.

Для заезда Кэмпбелл заказал специальный велосипед. Частично его сделали с помощью 3D-печати, конструкция обошлась спортсмену в 16 тысяч евро. Велосипедист отказался использовать для торможения парашют, но на нем был костюм, который раздувается при падении, чтобы предотвратить травмы.

Кэмпбелл побил рекорд 1995 года – тогда голландец Фред Ромпельберг разогнался до 268,8 километра в час по дну высохшего соленого озера Бонневилль в американском штате Юта.

Абсолютный мировой рекорд скорости на велосипеде принадлежит американке Денис Мюллер-Коренек – в 2018 году она разогналась до 295,6 километра на той же трассе в Юте.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность