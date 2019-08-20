В Киеве неизвестные устроили перестрелку со службой охраны – пострадали три человека

В ночь на 20 августа в Киеве произошла перестрелка на Голосеевской площади.

Об этом пишет издание «Информатор» со ссылкой на полицейских и свидетелей.

По предварительной информации, в конфликте приняли участие неизвестные люди на автомобилях «Mercedes» и сотрудники службы охраны. Стрельбу открыли люди на «Mercedes».

Перестрелка завершилась тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии пока ничего не известно.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские.

По данным полиции Киева, в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин. У одного - ножевое ранение ноги, у других - огнестрельные ранения.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы. Также задержан автомобиль «Volkswagen», на котором приехала одна сторона конфликта. По данному факту начато следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Напомним, в Днепре неизвестные в масках избили и обстреляли молодых людей, которые пришли «проверять» игорное заведение.