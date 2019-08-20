В Киеве водитель насмерть сбил девушку – от столкновения ей оторвало ногу и другие части тела 18+

Во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. Потерпевшая скончалась на месте. От столкновения ей оторвало ногу.

Об этом сообщает «Информатор».

Авария случилась около 02:00. По предварительной информации, автомобиль «Mercedes» двигался от станции метро «Академгородок» на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

Седан же затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки. В данный момент на участке дороги, где произошла авария, работают три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, как в Казанке водитель «Лады» сбил женщину и девочку, ехавших на мопеде, и сбежал с места аварии. А 16 августа водитель «Audi», который находился в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в припаркованный кроссовер, который от удара сбил 17-летнюю девушку и ее мать. 18 августа водителя на время следствия арестовали и поместили в СИЗО.