НАБУ завело дело на соратника Порошенко Кононенко из-за недостоверных сведений в декларации о доходах

НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко из фракции «Блок Петра Порошенко».

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает «Левый берег»

- Да, зарегистрировали уголовное производство, - сказал он.

По его словам, основанием для расследования стали определенные заключения.

Речь идет о недекларировании Кононенко корпоративных прав. Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Отметим, еще в июле Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляло, что по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова.

Признаки ложной информации ведомство выявило в исправленной декларации Кононенко за 2015 год. Он указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности.

Также нардеп не задекларировал полученный доход члена семьи - невестки.Таким образом, общая сумма недостоверных сведений в декларации нардепа 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

Напомним, ранее журналисты «Схем» обнародовали расследование, в котором утверждают, что соратник Петра Порошенко Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики, которыми занимался Крючков. Депутат Кононенко заявил, что подаст на журналистов в суд.