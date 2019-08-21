Двое французских туристов пытались вывезти с Сардинии бутылки с песком – теперь им грозит тюремный срок

Туристы украли песок с итальянского острова, в автомобиле французской пары обнаружили 40 килограммов песка с побережья Сардинии. Им обоим грозит до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Новое время».

В полиции говорят, что похищенный песок с побережья Чиа пытались вывезти на внедорожнике, в 14 пластиковых бутылках. Туристы рассказали, что везли песок домой как сувенир и не осознавали, что это может быть воспринято как преступление. Сардиния известна своим белым песком, который считается собственностью местных жителей. Правила запрещают вывозить его за пределы острова.

На протяжении многих лет жители Сардинии постоянно жалуются на то, что у них воруют природные активы, в том числе и песок. Согласно закону, принятому в 2017 году, продажа песка и камней запрещена и обычно карается штрафами, которые иногда достигают трех тысяч евро.

В 1994 году власти запретили пользоваться так называемым «розовым пляжем» на острове Буделли, что на севере Сардинии. Причиной такого шага стало то, что ежегодно с острова вывозилось несколько тонн песка. Туристы как из других стран, так и из самой Италии, любили набирать знаменитый песок в бутылки, вывозить с острова, а затем выставлять на аукцион и продавать.

Напомним, что ранее в Карпатах спасатели помогли николаевским туристам добраться к подножию гор.