В Киеве банда во главе с экс-полицейским похитила подростка – в его товарища стреляли из «травмата»

В Киеве, 19 августа, группа неизвестных представившись полицейскими «задержали» 17-летнего парня на глазах у его товарища.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в полиции.

Известно, что вечером двое мужчин подкараулили у подъезда 17-летнего местного жителя и потащили в машину. Товарищ парня, который как раз пришел к нему и был рядом с домом, попытался выяснить у незнакомцев, в чем дело и куда тянут друга. Но его оттолкнули в сторону, ткнув в лицо какое-то удостоверение и сказав, что его знакомый задержан полицией по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Парень не поверил, что это полиция, так как вели себя мужчины странно: на всех у них было одно удостоверение, кроме того, они угрожали ему оружием. А когда он попытался помешать «паковать» в машину товарища, в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета и уехали. Друг похищенного позвонил правоохранителям, сообщил номер машины и описал людей, которые увезли товарища в неизвестном направлении.

Вскоре машина с похожими людьми была задержана у жилмассива «Виноградарь». При них был зарегистрированный резинострел «Форт» и удостоверение сотрудника полиции. Как позже выяснилось, бывшего. Зачем они похитили парня с улицы Мазепы, мужчины объяснили путано. По их словам, он - насильник и напал на дочь их друзей, поэтому с ним хотели «разобраться».

Тройке задержанных, среди которых оказался бывший сотрудник полиции с настоящим удостоверением, которое он по какой-то причине не сдал, грозит до 7 лет тюрьмы по части 4 статьи 296 УК Украины – «Хулиганство с использованием огнестрельного оружия». А также до 5 лет за решеткой по части 2 статьи 146 УК Украины – «Похищение группой лиц». Сейчас следствие разбирается, было ли на самом деле изнасилование, о котором говорят задержанные, и если да - почему родители жертвы не обратились к властям, а решили учинить самосуд.

Напомним, как ночью в среду, 5 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском задержали парня, который ограбил мужчину на улице и сбежал. А ранее в Николаеве пьяный водитель едва не врезался в людей на тротуаре – очевидцы вытащили его из автомобиля и забрали ключи до приезда полиции.