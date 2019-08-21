Американец 15 лет не стригся – свои срезанные волосы он отдал на благотворительность

В США Рейналдо Арройо состриг свои волосы, которые он отращивал 15 лет.

Видео стрижки появилось в Facebook вербовочного пункта армии США в Солт-Лейк-Сити, сообщает «Сноб».

23-летний Арройо с восьми лет не стриг свои волосы. Он живет в городе Риверсайд в Калифорнии и носит там звание одного из самых длинноволосых мужчин. Летом 2019 года молодого человека зачислили пехотинцем в воздушно-десантные войска США и потребовали избавиться от волос: по уставу они не должны касаться воротника. Процесс преображения сняли на видео.

Арройо пожертвовал свои волосы благотворительной организации Locks of Love. Ее сотрудники делают парики для детей, которые потеряли волосы из-за химиотерапии, ожогов, травм, а также дерматологических и генетических заболеваний.

Напомним, что ранее во Франции министр обрезала волосы в знак солидарности с онкобольными женщинами.