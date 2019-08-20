НАБУ завело дело на мэра Днепра Филатова из-за незадекларированного имущества на миллион гривен, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного не декларирования мэром Днепра Борисом Филатовым имущества на 1 млн гривен.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Украинские новости», передает «Левый берег».

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Отметим, еще в июле Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляло, что по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова.

Филатов не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы земельный участок, мотоцикл и судно, принадлежащие главе Днепра на праве собственности, земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом жены.

Кроме того мэр Днепра указал недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн ($19 тыс. и 20 тыс.) соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завело дело на соратника Порошенко Кононенко из-за недостоверных сведений в декларации о доходах.