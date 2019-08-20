Полиция провела обыски у николаевца, который оборудовал специальное помещение, чтобы вырастить двухметровую коноплю

В селе Баловное возле Николаева 13 августа полиция провела обыски у 35-летнего местного жителя, который выращивал коноплю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Обыски провели сотрудники Новоодесского отдела полиции и оперативники Управления противодействия наркопреступности.

Оказалось, что мужчина построил специальное помещение, оснастил его системой полива и другими средствами для надлежащего ухода за коноплей. Таким образом, выросли целые конопляные «деревья» высотой более чем два метра. Изъяли 35 кустов, полицейские направили их на экспертизу. Мужчина уверяет, что конопля нужна исключительно ему самому. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»).

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца дома теплицы с коноплёй и каннабис.