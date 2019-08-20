ГБР и спецназ задержали кировоградского сотрудника СБУ, который избил мужчину в кафе

В Кировоградской области ГБР с привлечением полицейского спецназа «КОРД» 20 августа задержали сотрудника местного управления СБУ, который находился в розыске за избиение мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Обстоятельства конфликта расследуют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.

В конце июля в городе Гайворон произошел конфликт между сотрудником СБУ и посетителем кафе. Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо. После того, как мужчина упал на землю, сотрудник СБУ продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести. После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия и 25 июля он был объявлен в розыск.

Заводской районный суд Николаева будет рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»). В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее двух высокопоставленных сотрудников СБУ отстранили от должностей из-за провала экстрадиции израильского наркобарона.