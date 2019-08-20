Спецназ СБУ в нейтральных водах задержал арестованный танкер «Мрия», возивший топливо оккупационному флоту РФ в Крыму

Пограничники совместно со спецназом СБУ задержали арестованный судом танкер «Мрия» (флаг Украины) в Черном море в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«В настоящее время пограничными оперативными подразделениями Азово-Черноморского регионального управления, военнослужащими морской охраны Государственной пограничной службы, сотрудниками СБУ в АР Крым, в процессуальным руководством прокуратуры АР Крым выполнено решение Апелляционного суда Херсонской области о наложении ареста на судно «Мрия». Сейчас оно находится в территориальных водах Украины. Правоохранителями должным образом доведено до капитана судна решения суда об аресте танкера», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что капитан судна отказался добровольно выполнять решение суда и следовать в украинский порт.

«Вместе с тем, капитан отказался добровольно следовать в порт города Херсон или другого ближайшего порта Украины, то есть всего отказался выполнять решение суда и фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой», - отмечают в ведомстве.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из собственных в СБУ, задержание корабля проходило в нейтральных водах. Спецназ СБУ высадился на корабль с вертолета, после чего судно удалось остановить и взять управление под контроль.

Отметим, Херсонский апелляционный суд в понедельник, 19 августа, арестовал танкер «Мрия» (бывшая «Вилга»), который подозревается в перевозке топлива для нужд Черноморского флота России в аннексированном Крыму.

13 августа Херсонский городской суд отказался арестовывать судно-нарушитель, на следующий день прокуратура обжаловала решение суда. В СБУ заявили о том, что «дело на контроле». 15 августа, танкер покинул порт Херсона и вышел в нейтральные воды Черного моря.

Напомним, 10 августа украинские правоохранители обыскали танкер «Мрия». Уголовное производство открыли по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины, судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Судно под новым названием «Мрия» в мае-июне этого года посещало порт Измаила в Одесской области.