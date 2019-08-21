Суд отстранил от должности двоих работников Николаевского центра Госземкадастра, подозреваемых в получении ₴23,5 тысяч взятки

Центральный районный суд Николаева отстранил от должности двоих работников Николаевского регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», подозреваемых в получении взятки.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения суда.

Как известно, их задержали в начале июня по подозрению в получении взятки в размере 23,5 тысяч гривен от гражданина Украины за разработку проектной документации для получения в собственность участникам боевых действий земельных участков площадью в два гектара.

16 августа судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко частично удовлетворила ходатайство об отстранении от должности начальника отдела технического администрирования, телекоммуникационного и программного обеспечения, а также землеустроителя отдела землеустроительных землеоценочных работ и подготовки планово - картографической основы - до 7 сентября текущего года. На время этой меры у них также изъяли служебные удостоверения.

Отметим, что после задержания, 8 июня, им были избраны меры пресечения виде ареста с залогом в 153 тысячи гривен и домашнего ареста (с 17:00 по 7:00) соответственно.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Винничине СБУ задержала на взятке руководительницу Госгеокадастра.