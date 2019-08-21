Полиция после результатов экспертиз решит, вручать ли вице-мэру Николаева Степанцу подозрение за хранение боеприпасов, или закрыть производство

Фото из архива Полиция открыла уголовное производство по факту найденных в гараже бывшей жены заместителя Николаевского городского главы Юрия Степанца боеприпасов, которые, вероятно, могли принадлежать ему.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, еще 25 мая сотрудники полиции провели обыск в гараже Степанца, в ходе которого изъяли боеприпасы и дымовые шашки. Сам вице-мэр заявил, что с женой у него происходит скандальный бракоразводный процесс, а боеприпасы в гараж она могла подкинуть.

В полиции сообщили, что в тот день пришло сообщение в полицию от экс-супруги Степанца о том, что она нашла в гараже предметы, похожие на боеприпасы во время уборки. По данном факту Следственный отдел Центрального отдела полиции 26 мая открыл уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Сейчас взрыво-техническая, баллистическая и генетико-молекулярная экспертизы находятся на исполнении, и уже после получения результатов будет решаться вопрос о том, сообщать ли вице-мэру о подозрении или закрывать уголовное производство.

Как известно, 18 февраля здании Николаевского горсовета сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Позже Степанец заявил, что не имеет никакого отношения к «договорнякам», а также уточнил, что обыск был и у него дома.

Напомним, что в феврале 2019 года во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.