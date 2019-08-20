Николаевца продолжают судить за нападение на патрульного – свидетельница заявила, что в протоколе допроса стоит не её подпись

В Центральном районном суде Николаева продолжается судебное разбирательство против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении телесных повреждений сотруднику патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 4 ноября, когда проходило спортивное мероприятие в Николаеве, случился конфликт с применением силы между патрульным полицейским, который регулировал дорожное движение на пересечении улиц Никольская и Соборная, и местным жителем, который был в состоянии алкогольного опьянения.

На судебное заседание не явился адвокат, обвиняемый сообщил, что тот находится на судебном разбирательстве по другому уголовному производству за пределами Николаева. При этом обвиняемый заявил, что не возражает против продолжения суда в отсутствие защитника, а при необходимости сможет сам задать вопрос свидетелю, которого будут допрашивать. Прокурор отметил, что с учетом позиции обвиняемого, судебное разбирательство можно продолжить без участия защитника.

Учитывая это, а также то, что при необходимости защитник не лишен права повторно вызвать для допроса свидетеля, суд постановил продолжить судебное разбирательство и приступил к допросу. Была допрошена сотрудница магазина, расположенного неподалеку от места, где произошел инцидент. Она сообщила, что постоянно находилась на рабочем месте и ничего не помнит о событиях того дня. Кроме этого отметила, что в протоколе допроса свидетеля, составленного следователем Центрального отдела полиции, стоит не ее подпись. На уточняющий вопрос судьи она сообщила, что не вызывалась для допроса и не была допрошена в период с 4 ноября по настоящее время.

Сейчас для вызова других свидетелей в заседании объявлен перерыв до 14:00 19 сентября.