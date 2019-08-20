В Рио-де-Жанейро взяли в заложники пассажиров автобуса – преступника ликвидировал снайпер

В Бразилии, в Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Преступника ликвидировал снайпер.

Об этом сообщает «УНН».

Снайпер спецназа открыл огонь по преступнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения он погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города.

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До того как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

Сенатор Маркос ду Валь на своей странице в Facebook написал, что в операции задействовали BOPE – элитное подразделение бразильской полиции. Снайпер этого спецназа забрался на пожарную машину и выстрелил в преступника. Полиция учла, что взявший заложников мужчина показывал нестабильное поведение. Всего освободили 37 заложников, никто из них не пострадал.

Напомним, что ранее два арабских подростка-террориста напали на полицейского в Иерусалиме и их застрелили.