В Киевской области оперативники СБУ задержали киллеров и заказчика убийства женщины и её дочери

В Киевской области СБУ и полиция задержали четырех подозреваемых в убийстве двух женщин – матери и её дочери.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Речь идет о матери – 53-летней Надежде Головач и её 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению в Киев и пропали.

Сейчас задержаны подозреваемые в организации и исполнении заказного убийства.

«Бывший муж женщины, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и заплатил за убийство женщины и ее дочери и воспользовался для этого услугами ранее судимого за убийство. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов», - сообщила Сарган.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, что ранее в Запорожской области СБУ задержала офицера полиции, заказавшего убийство человека.