На Харьковщне полиция задержала банду рейдеров, пытавшихся захватить предприятие

Во вторник, 20 августа, в поселке Красная Волна Великобурлукского района произошла попытка захвата государственного предприятия.

Об этом сообщает полиция ГУНП в Харьковской области.

Неизвестные люди, скрывая лица и, вероятно, вооруженные пошли на конфликт с новым руководством исследовательского хозяйства. При этом повредили автомобиль «Лексус» и скрылись с места происшествия на трех машинах. Правоохранители оперативно организовали операцию «Перехват», в результате чего обнаружили транспорт со злоумышленниками в соседнем районе.

Оказалось, что рейдерам от 21 до 42 лет. Других подробностей в полиции не сообщили.

Возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство», «самоуправство». Все нападавшие задержаны. Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, на Донетчине СБУ задержала банду рейдеров, захвативших элеватор.