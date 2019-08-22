За полтора месяца никому не сообщили о подозрении после того, как молодая девушка получила серьезные травмы в Мигии на знаменитом троллее

Полиция открыла уголовное производство после того, как 17-летняя девушка получила серьезные травмы, спускаясь на троллее в Мигии.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, инцидент произошел еще 29 июня. Тогда 16-летняя девушка сломала позвоночник, когда пыталась слезть с этого троллея – очевидцы говорили, что работники аттракциона не успели ее словить.

3 июля Следственный отдел Первомайского отдела Нацполиции открыл уголовное производство по части 2 стати 272 Уголовного Кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной безопасностью.

Досудебное расследование по данному делу продолжается, однако по состоянию на сегодняшний день никому так и не сообщили о подозрении.

Напомним, что в Мигии на время закрыли троллей над Радоновым озером. Организаторы аттракциона заявили, что его закрыли на реконструкцию и откроют в следующем году.

Отметим, что этот троллей открывали в 2017 году при участии депутата Николаевского областного совета Михаила Талпы, который был инициатором обустройства возле Радонового озера смотровой площадки и туристического комплекса. В церемонии открытия троллея принимал участие тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. Александр Максименко в то время был начальником управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА.