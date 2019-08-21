Прокуратура Луганщины поддержала уголовное производство в отношении еще одного организатора «референдума» в 2014 году

Иллюстрация Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении одного из организаторов «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики» 2014 году на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница села Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного «референдума».

Она выполняла функции «председателя избирательной комиссии». В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых «членов комиссии», контролировала процесс «голосования», а по завершению незаконного «волеизъявления» вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет «бюллетеней» и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой «ЛНР».

В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании вины с прокурором.

Отметим, ранее Попаснянский районный суд Луганщины приговорил двух жителей Горского к 5 годам лишения свободы условно за участие в проведении «референдума» в поддержку создания «Луганской народной республики» в 2014 году. А предпринимателю из Луганска, который финансировал пророссийскую террористическую организацию «ЛНР», суд назначил штраф в размере 425 тысяч гривен. А Луганский экс-нардеп от «Партии регионов» Владимир Струк, который в 2014 году поддержал террористов, теперь баллотируется в Верховную Раду.