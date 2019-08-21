Подросток из Харькова зверски убил девушку и закопал – она якобы высмеяла его «интимные способности»

В Харькове 16-летний подросток зверски убил 26-летнюю девушку, и после этого закопал ее тело у себя во дворе, а спустя время перепрятал в яру.

Об этом сообщила мама погибшей в Facebook.

Она сообщает, что ее дочь, 26-летнюю Яну Шевченко, в конце июня убил подросток Даниил Редин. По её словам, девушка пропала 28 июня, после этого ее искали родственники, полиция и волонтеры. Спустя десять дней изувеченное тело пропавшей нашли в яру в районе Лысой горы. При этом она была настолько обезображена, что опознать ее удалось только благодаря татуировке кошки на ноге.

«Помимо убийцы, поглумились еще мусора Холодногорского с мед.экспертами из морга на Дмитревской!!!! Кинули ее в сарайное помещение при морге в компанию 10 тел мертвых полуголых бомжей, на пол ,ничем не прикрытых, свезенных со всего г. Харькова!!! Хотя знали кого они выкапывали и что у нее есть нормальные родственники!!! Пока мы проходили через всех бомжей , был еще второй ярус и переступали через их руки лежащие на узком проходе прямо на полу я даже не поняла среди этого месива где мой ребенок.А ребенок валялся на полу изуродованный , без лица!!!!Этот ужас я буду помнить до конца своих дней!!!!!!!» - сообщает женщина.

Сначала девушку закопали во дворе, где и произошло убийство, а спустя время уже перезахоронили в яру. При этом, по ее словам, родственники подростка знали о преступлении и помогали перепрятать тело.

В убийстве сознался 16-летний Даниил Редин, учащийся в «Молочном техникуме» Харькова. Суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

В прокуратуре говорят, что убийца заманил жертву к своему дому.

«Женщина вечером накануне смерти проводила время в компании двух парней, 17-ти и 18-ти лет. Между 17-летним и девушкой возник конфликт, в ходе которого парень решил ее убить. Под поводом того, что он даст ей денег в долг, они пришли к нему домой», — рассказывает пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По словам Жанны Шевченко, в тот роковой день ее дочь вместе с неким Валерой и подозреваемым Рединым прогуливались по району. Когда подошли к дому 16-летнего подростка, он под каким-то предлогом зашел в дом. Вышел уже переодевшись в камуфляж и со скалкой для теста в руках. Валера испугался и спрятался в кусты, а Даниил начал бить девушку этой скалкой.

Подросток бросился на жертву и начал бить ее скалкой по лицу, пока оно не превратилось в кровавое месиво.

«Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже… А это моя доченька умирала от зверской боли», — плачет мать погибшей.

Жанна Шевченко утверждает, что родители Даниила Редина пытаются «откупить» его от уголовного наказания. И изначально сотрудники полиции подозревали в убийстве ее дочери неизвестного бездомного. Также, по словам женщины, весь район знал о содеянном подростком, а он сам хвастался своим друзьям жестоким убийством.

«Парень, который присутствовал при этом, по предварительным данным, якобы испугался и убежал. Подозреваемый долго бил жертву. А потом нанес ножевые ранения. Тело стянул в овраг и закопал», - сообщают в прокуратуре.

Родным Яны не давали забрать ее тело из морга, а в итоге выдали справку, в которой указано, что причина смерти не установлена. Подозревая, что правоохранители не спешат задерживать убийцу, мать харьковчанки начала собственное расследование и «подняла на уши» половину города.

После этого открылись новые подробности.

«Подозреваемый рассказывал, что ему пришлось закопать новые кроссовки и одежду: там были следы крови. Но через три дня, когда все утихло, он откопал их, потому что стало жалко вещи», — говорит правозащитник, передает «Kh.Vgorode».

Почти через месяц 17-летнему парню вручили подозрение в преступлении и привели в суд. Но подозреваемый своей вины не признает, а его адвокат апеллировал к Европейской конвенции по правам человека и настаивал: Даниила нельзя отправлять в СИЗО. Он — студент 2-го курса пищевого колледжа и должен учиться, поскольку это — его конституционное право.

Эти слова возмутили бабушку убитой Яны:

«Что ты несешь, сынок? А кто ее права защитит? Она в земле лежит. А ты защищаешь его».

Поскольку подозреваемый — несовершеннолетний, его интересы в суде представляет отец, бывший сотрудник МВД. Он уверяет: жертва — это его сын. А что связывало Даниила с Яной, он не представляет.

Не менее резонансный случай произошел ранее в Одесской области. Овидиопольский районный суд вынес приговор мужчинам, которые убили 22-летнюю девушку, изнасиловали, закопали в песок и возвращались насиловать ещё несколько дней. Одного приговорили к 14 годам заключения, а второй уже вышел на свободу. А на Харьковщине рецидивист изнасиловал и сутки удерживал в своём доме девушку - журналистам сказал, что в этом нет противоестественного.