На Южноукраинской АЭС «майнили» криптовалюту – в СБУ расследуют дело

На Южноукраинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты и, в результате размещения компьютерной техники, допустили разглашение сведений о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

Об этом идет речь в определении Центрального районного суда Николаева.

Компьютерную технику в режимных помещениях АЭС обнаружили сотрудники следственного отдела Службы безопасности Украины в Николаевской области. К майнингу криптовалют, по информации силовиков, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

Напомним, сотрудники отдела связи и коммуникации главного управления Национальной полиции в Ровенской области в течение четырех месяцев занимались добычей криптовалюты на рабочем месте.

Ранее Укргидрометцентр уличили в майнинге криптовалюты при помощи официального сайта.