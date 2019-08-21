В Одесском аэропорту задержали жительницу Кыргызстана, разыскиваемую за участие в незаконных вооруженных формированиях

В Одесском аэропорту задержали иностранку, которую разыскивают правоохранительные органы Кыргызстана уже почти два года.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Во вторник, 20 августа, в международный аэропорт «Одесса» рейсом из Турции прибыла 24-летняя иностранка в личных целях.

Во время проведения мероприятий пограничного контроля по гражданки Кыргызстана сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывания базы данных Интерпола.

Проверяя информацию пограничники выяснили, что женщина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Правонарушительницу задержали и передали сотрудникам Нацполиции. Также проинформировали Укрбюро Интерпола.

Ранее сообщалось, что госпогранслужба задержала украинца, которому запрещен выезд из страны – он прятался в багажнике автомобиля.