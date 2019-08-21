Жители Николаевщины за сутки из-за банковских аферистов лишились более ₴30 тысяч

За прошедшие сутки, 20 августа, жертвами мошенников стали жители Ингульского, Вознесенского и Николаевского районов.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
С заявлением о снятии с банковской карты около 15 тысяч гривен за помощью в полицию обратилась 36-летняя жительница Ингульского района.
Она сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из банков. Под предлогом изменения пароля аферист узнал реквизиты её банковской карты, после чего с её счета исчезли все деньги.
В тот же день по подобной схеме мошенники завладели деньгами пожилых жителей Николаевского и Вознесенского районов. Пенсионеры опрометчиво сообщили «работникам» банковских учреждений всю конфиденциальную информацию, в результате чего потеряли свои сбережения, почти 18 тысяч гривен.
Следователи открыли уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовно кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Николаеве пенсионер отдал 39 тысяч гривен мошеннику, чтобы «освободить из полиции» своего сына.