Жители Николаевщины за сутки из-за банковских аферистов лишились более ₴30 тысяч

За прошедшие сутки, 20 августа, жертвами мошенников стали жители Ингульского, Вознесенского и Николаевского районов.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С заявлением о снятии с банковской карты около 15 тысяч гривен за помощью в полицию обратилась 36-летняя жительница Ингульского района.

Она сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из банков. Под предлогом изменения пароля аферист узнал реквизиты её банковской карты, после чего с её счета исчезли все деньги.

В тот же день по подобной схеме мошенники завладели деньгами пожилых жителей Николаевского и Вознесенского районов. Пенсионеры опрометчиво сообщили «работникам» банковских учреждений всю конфиденциальную информацию, в результате чего потеряли свои сбережения, почти 18 тысяч гривен.

Следователи открыли уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовно кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пенсионер отдал 39 тысяч гривен мошеннику, чтобы «освободить из полиции» своего сына.