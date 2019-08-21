СБУ разоблачила контрабандиста из Днепропетровщины, провозившего кокаина на $75 тысяч

Служба Безопасности Украины разоблачила жителя Днепропетровщины на контрабанде в Украину кокаина из стран Западной Европы.

Об этом сообщает СБУ на странице Facebook.

Организатором наркобизнеса оказался 52-летний уроженец Кривого Рога. Он ввозил наркотические средства, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал через разветвленную сеть дилеров в различных регионах Украины.

Правоохранители задержали фигуранта производства в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы. Наркоделец скрыл полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля.

Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет семьдесят пять тысяч долларов США.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, уже трое фигурантов дела о поставке крупной партии высококачественного кокаина в страны Западной Европы, в том числе и организатор схемы, по решению судов получили возможность выйти из-под стражи, а еще одному подозреваемому уменьшили сумму залога. А в Одесском порту обнаружили растворенный в краске кокаин на 20 миллионовдолларов США. СБУ предполагает, что в поставке этого наркотика замешаны таможенники.