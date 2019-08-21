В суд по делу экс-замглавы Николаевской ОГА Романчука снова не явился свидетель обвинения – теперь его приведут принудительно

Центральный районный суд Николаева удовлетворил ходатайство адвоката экс-замглавы Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука о принудительном приводе в заседание свидетеля обвинения директора «ЕЛК-Буд» и взяткодателя Максима Гламаздина.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Светланы Скрипченко, Владимира Алейникова и Александра Чулупа вынесла в среду, 21 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания стало известно, что свидетель Гламаздин, который на протяжении длительного времени не является на допрос, еще утром, за полтора часа до начала назначенного заседания, прибыл в суд и оставил заявление с просьбой перенести заседание из-за того, что его адвокат якобы не может на нем присутствовать, но при этом не предоставил никаких документов о наличии защитника.

Прокурор военной прокуратуры, в свою очередь, сообщил, что свидетель был надлежащим образом уведомлен о заседании. Адвокат Романчука Виктория Кирина в связи с этим ходатайствовала о принудительном приводе Гламаздина, поскольку тот является ключевым свидетелем обвинения, и из-за его систематической неявки заседания откладывались, а также был изменен порядок рассмотрения дела.

Коллегия судей данное ходатайство удовлетворила и постановила обеспечить принудительный привод Максима Гламаздина на 14:00 10 сентября. Для этого копии постановления для исполнения направлены начальнику Заводского отдела ГУНП в Николаевской области и прокурору военной прокуратуры Южного региона Украины.

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.